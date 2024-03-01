Губерниев: знали, что Промес преступник. Но то, что он редкий дурак, узнали только теперь

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию, которая произошла с Квинси Промесом. Напомним, по данным СМИ, Промес попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. После этого футболиста не выпустили обратно в Россию, он был задержан правоохранителями. Теперь ему грозит депортация из ОАЭ в Нидерланды, где у Промеса есть два открытых уголовных дела, по которым его приговорили суммарно к 7,5 годам тюрьмы.

«Мы всегда знали («Спартак» — нет), что Промес преступник! Но то, что он ещё и редкий дурак (в оригинале использовано более грубое слово, — прим. «Чемпионата») узнали только теперь…. Но знает ли об этом «Спартак»?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. За поножовщину с двоюродным братом он был приговорён ещё к полутора годам заключения.