Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Квинси Промеса — NOS.nl

Нидерланды ведут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает NOS.nl.

По информации источника, на данный момент прокуратура Нидерландов не готова признать, что направила в ОАЭ официальный запрос на экстрадицию Промеса.

Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией вчера, 29 февраля, на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Также ранее появлялась информация, что Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии.

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.