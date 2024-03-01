Озвучивать решения арбитров после VAR начнут с матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья»

Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Публично объявлять решения арбитров после вмешательства VAR впервые начнут с матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

Матч 19-го тура чемпионата России, в котором встретятся «Ростов» и «Крылья Советов», состоится сегодня, 1 марта. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.