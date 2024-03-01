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«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Ежов, Салтыков, Шитов.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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