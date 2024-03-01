Страхиня Эракович: неправда, что я выбирал между «Спартаком» и «Зенитом»!

Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос, является ли правдивой информация о том, что до трансфера в санкт-петербургский клуб, он рассматривал вариант с переходом в московский «Спартак».

«Нет, абсолютно! Разговоры о «Спартаке» не имели под собой твёрдой почвы. Сразу знал, что «Зенит» для меня – наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб. И как только получил предложение, сразу же согласился на переход. Матч в Москве с красно-белыми нам удался хорошо, мы победили 3:1. Надеюсь, начнём вторую часть сезона с ещё одной победы в игре со «Спартаком». Если добьёмся такого результата, это станет попутным ветром на пути к чемпионскому титулу», — приводит слова Эраковича «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России, который состоится 2 марта в 19:30 мск.

Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» минувшим летом.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.