Максим Деменко: Промес, как чёрт в табакерке, витает в каких-то облаках

Бывший футболист Максим Деменко высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.

«Я не знаю о чём думает Промес! Как он мог вообще скрыться? Оставить машину и уехать? В любом случае он создаёт проблему для клуба. А этой ситуацией он ещё усугубил свою проблему. Промес, как в облаках каких-то витает. Он, как чёрт в табакерке. В «Спартаке», наверное, все в панике. Думают, что такого не бывает, только вроде одно решили, а тут другое возникает.

Промесу уже 32 года, то есть он не тот человек, который не понимает, как поступать в какой-либо ситуации. Понятное дело, что он своей головой явно не думает. Или он думает, что всё будет безнаказанно и клуб решит все вопросы? У него есть несколько вариантов будущего: продолжать жить у нас, сидеть в тюрьме или же идти в те клубы, где нет экстрадиции, к примеру Саудовская Аравия», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.