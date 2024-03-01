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Источник: «Динамо» продлило контракт со спортивным директором Бувачем

Источник: «Динамо» продлило контракт со спортивным директором Бувачем
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Московское «Динамо» продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, срок нового контракта со специалистом рассчитан на два года. Отмечается, что прежнее соглашение заканчивалось летом 2024 года.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом матче после возобновления сезона динамовцы встретятся с московским «Локомотивом» в воскресенье, 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

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