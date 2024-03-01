Эракович: знал, что мой бывший клуб будет играть в ЛЧ, но осознанно выбрал «Зенит»

Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал ситуацию с тем, что минувшим летом он перешёл в санкт-петербургский клуб из «Црвены Звезды», несмотря на то, что она квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Я знал, что «Црвена звезда» попадает в группу Лиги чемпионов напрямую, но сознательно выбрал «Зенит». Планирую играть в футбол ещё лет пятнадцать и, надеюсь, что за это время обязательно сыграю в Лиге чемпионов. Даже и за «Зенит», — приводит слова Эраковича «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем сезоне Эракович принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Российские клубы не принимают участия в еврокубковых турнирах из-за политической ситуации в мире.