Осинькин высказался о составе «Крыльев Советов» на матч РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состав команды на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 1 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

«Намеченный план на сборы мы выполнили. Это из года в год одна и та же работа.

Гарре уехал в конце первого сбора, он проходит восстановление. Надеемся, что в ближайшее время его увидим. Солдатенков продолжает лечить голеностоп. Он практически здоров. Кто будет в центре защиты, увидите на поле.

Ороско совершил космическое путешествие после того, как мы договорились о его переходе. Он не так много тренировался, но мы смогли его наиграть в контрольном матче. У него есть потенциал. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.