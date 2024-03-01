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Осинькин высказался о составе «Крыльев Советов» на матч РПЛ с «Ростовом»

Осинькин высказался о составе «Крыльев Советов» на матч РПЛ с «Ростовом»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состав команды на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 1 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'    

«Намеченный план на сборы мы выполнили. Это из года в год одна и та же работа.

Гарре уехал в конце первого сбора, он проходит восстановление. Надеемся, что в ближайшее время его увидим. Солдатенков продолжает лечить голеностоп. Он практически здоров. Кто будет в центре защиты, увидите на поле.

Ороско совершил космическое путешествие после того, как мы договорились о его переходе. Он не так много тренировался, но мы смогли его наиграть в контрольном матче. У него есть потенциал. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

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