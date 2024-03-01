«Спартак» выступил с заявлением по Промесу. Игрок пропустит матч с «Зенитом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. Позднее футболист был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Завтра, 2 марта, в матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом». Начало игры — в 19:30 мск.