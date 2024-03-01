«Сотворили мини-чудо». Грулёв — о победе «Динамо» в матче с «Зенитом» в первом круге РПЛ

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв вспомнил эмоции от победы в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:2). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 6 августа 2023 года.

«Вообще супер! С ребятами разговаривал, кто-то там на «Газпром Арене» вообще никогда не побеждал в чемпионате. Сотворили мини-чудо», — приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Вячеслав Грулёв провёл 10 матчей, в которых отметился одни забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.