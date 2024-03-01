«Фрайбург» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30

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Сегодня, 1 марта, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Фрайбург» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Европа-парк-Штадион» в Фрайбурге-им-Брайсгау. В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски. Матч начнётся в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 туров немецкого чемпионата «Фрайбург» набрал 29 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиги «Бавария» заработала 53 очка и расположилась на втрой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Германии. В той встрече мюнхенский клуб разгромил «Фрайбург» со счётом 3:0. В составе «Баварии» голами отметились Лерой Зане и Кинглси Коман, оформивший дубль.