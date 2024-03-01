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«Динамо» объявило о продлении контракта с Желько Бувачем

«Динамо» объявило о продлении контракта с Желько Бувачем
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Московское «Динамо» продлило контракт с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Соглашение с заместителем генерального директора по спорту рассчитано до лета 2026. Отличные новости, бело-голубые», — написано в заявлении клуба.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом матче после возобновления сезона динамовцы встретятся с московским «Локомотивом» в воскресенье, 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

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