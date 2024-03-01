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«К лету мы будем ещё сильнее». Бувач — о продлении контракта с «Динамо»

«К лету мы будем ещё сильнее». Бувач — о продлении контракта с «Динамо»
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Заместитель генерального директора по спорту Желько Бувач высказался о продлении контракта с московским «Динамо» до лета 2026 года.

«Очень рад продлению контракта. Хочу успешно закончить ту работу, которую веду с момента прихода в «Динамо». Думаю, мы на правильном пути и добьёмся успеха в будущем. За время работы в «Динамо» было много хороших моментов. Было проделано и продолжает делаться много важной работы. Я смотрю с оптимизмом на то, как развивается наш клуб.

Для нас важно следовать нашим идеям, которые мы закладываем в командную работу. Это то, зачем я здесь. Нам необходимо развивать молодых футболистов, воспитанников «Динамо». Кроме того, у нас много хороших иностранных игроков. К лету мы будем ещё сильнее. Постараемся побеждать во всех турнирах!» — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».

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