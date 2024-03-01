«Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход футболиста Тимура Сулейманова

Московский «Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход нападающего Тимура Сулейманова, ранее арендованного у «Пари НН». Об этом информирует официальный сайт железнодорожников.

Сообщается, что новое соглашение с футболистом будет действовать до июня 2027 года.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Локомотив», воспитанником которого он является, в минувшем сентябре на правах аренды. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

За «Пари НН» нападающий выступал с 2020 года. За этот период он принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и девятью результативными передачами.