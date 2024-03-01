Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход футболиста Тимура Сулейманова

«Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход футболиста Тимура Сулейманова
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» досрочно осуществил окончательный переход нападающего Тимура Сулейманова, ранее арендованного у «Пари НН». Об этом информирует официальный сайт железнодорожников.

Сообщается, что новое соглашение с футболистом будет действовать до июня 2027 года.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Локомотив», воспитанником которого он является, в минувшем сентябре на правах аренды. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

За «Пари НН» нападающий выступал с 2020 года. За этот период он принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
Тимур Сулейманов оценил новичков «Локомотива» после их дебютного матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android