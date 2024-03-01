В «Динамо» прокомментировали продление контракта с Желько Бувачем

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал продление контракта с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем.

«Рады продолжить сотрудничество. За время работы в «Динамо» Желько Бувач показал высокий профессионализм, ответственность и работоспособность, что позволило вывести работу нашего спортивного департамента на принципиально новый уровень.

Отдельно стоит отметить, что плоды работы Желько особенно видны, когда мы наблюдаем за игрой наших воспитанников на уровне национальных сборных, РПЛ и теперь уже в ведущих европейских клубах. Эти игроки прогрессируют на наших глазах во многом благодаря участию Желько.

Признательны Бувачу за его преданность футбольному клубу «Динамо» и твёрдость его жизненных принципов вне зависимости от влияния внешних факторов. Важно, что за годы сотрудничества у нас сложились по-настоящему доверительные отношения.

Уверен, что Желько продолжит развивать клуб и поможет в реализации спортивной стратегии», — приводит слова Гафина пресс-служба «Динамо».