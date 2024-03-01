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Гендиректор «Динамо»: рассчитываем на успешное продолжение сотрудничества с Бувачем

Гендиректор «Динамо»: рассчитываем на успешное продолжение сотрудничества с Бувачем
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем. Новое соглашение Бувача с «Динамо» будет действовать до лета 2026 года. Об этом клуб объявил сегодня, 1 марта.

«Мы видим позитивные результаты работы Желько. Они в первую очередь связаны с интеграцией молодых футболистов из нашей Академии в состав основной команды. Это правильная концепция.

Рассчитываем на успешное продолжение сотрудничества с Бувачем, на дальнейшую реализацию стратегии комплектования команды, в том числе за счёт ресурсов академии. И конечно же, на улучшение спортивных результатов», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

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