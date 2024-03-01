«Спартак» вправе потребовать от Промеса свыше € 10 млн при расторжении контракта

Московский «Спартак» в случае расторжения контракта с нападающим Квинси Промесом может потребовать от нидерландского футболиста свыше € 10 млн в качестве компенсации. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам игрок прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то будет обязан выплатить «Спартаку» свыше € 10 млн.

Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. Позднее футболист был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Напомним, завтра, 2 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Начало игры — в 19:30 по московскому времени.