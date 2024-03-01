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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит несколько недель из-за травмы колена

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит несколько недель из-за травмы колена
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Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму колена, из-за которой пропустит около трех недель.

«В последней игре Ришарлисон получил небольшую травму колена, поэтому он пропустит две или три недели. Он отлично провел за нас последние матчи и внес большой вклад, но сейчас нам придется компенсировать его отсутствие», — приводит слова главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу The Athletic.

26-летний игрок находился в отличной форме, забив девять голов в последних 10 матчах английской Премьер-лиги. Всего в нынешнем сезоне игрок провел за «Тоттенхэм» 25 матчей, в которых отметился 11 голами, а также тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.

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