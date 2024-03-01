Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о периоде адаптации в клубе

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после перехода в клуб.

«В прошлом сезоне я переехал из Амстердама в Милан, но адаптация была довольно лёгкой. В Англии мне потребовалось семь-восемь месяцев. Просто надо было учиться и проходить игру за игрой. Я надеюсь, что мы закончим сезон на вершине турнирной таблицы.

Мои товарищи по команде напоминали мне, кто я такой, какой я вратарь и почему я пришёл в этот клуб. Они сказали мне: «Андре, некоторым игрокам потребовалось два года, другим — шесть месяцев, а третьим — совсем немного времени. У тебя есть такой характер, чтобы изменить ситуацию».

Они всегда верили в меня, с самого начала говорили мне: «Андре, послушай, ты качественный футболист, а адаптация — это всего лишь вопрос времени», — приводит слова голкипера The Athletic.

Напомним, Андре Онана в июле 2023 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера». В нынешнем сезоне игрок провёл за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей, в которых пропустил 54 мяча.