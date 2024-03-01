Гвардиола посоветовал боссу «Барселоны» выбрать Де Дзерби в качестве нового тренера — MD

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к экс-тренеру сине-гранатовых Хосепу Гвардиоле, ныне возглавляющему «Манчестер Сити», с просьбой порекомендовать ему кандидатуру на пост нового наставника каталонского клуба после того, как испанский специалист Хави покинет эту должность в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Гвардиола порекомендовал Лапорте назначить на этот пост итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, на данный момент тренирующего английский «Брайтон».
Подчёркивается, что приходу Де Дзерби в каталонский клуб может помешать пункт об отступных в его контракте в размере € 10 млн.