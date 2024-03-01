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Гвардиола посоветовал боссу «Барселоны» выбрать Де Дзерби в качестве нового тренера — MD

Гвардиола посоветовал боссу «Барселоны» выбрать Де Дзерби в качестве нового тренера — MD
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к экс-тренеру сине-гранатовых Хосепу Гвардиоле, ныне возглавляющему «Манчестер Сити», с просьбой порекомендовать ему кандидатуру на пост нового наставника каталонского клуба после того, как испанский специалист Хави покинет эту должность в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, Гвардиола порекомендовал Лапорте назначить на этот пост итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, на данный момент тренирующего английский «Брайтон».

Подчёркивается, что приходу Де Дзерби в каталонский клуб может помешать пункт об отступных в его контракте в размере € 10 млн.

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