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Саудовская Аравия готовится к проведению ЧМ-2034 до официального подтверждения — ESPN

Саудовская Аравия готовится к проведению ЧМ-2034 до официального подтверждения — ESPN
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Саудовская Аравия начала подготовительную компанию по проведению чемпионата мира по футболу в 2034 году. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что Саудовская Аравия подала заявку в октябре 2023 года и оказалась единственной страной, изъявившей желание стать организатором турнира.

Федерация футбола Саудовской Аравии представила слоган заявки «Растем. Вместе».

Пока нет точной информации о городах и стадионах, где будет проходить турнир из 48 команд, который, как ожидается, состоится в ноябре-декабре 2034 года.

Ожидается, что ФИФА утвердит Саудовскую Аравию в качестве принимающей страны в результате безальтернативного голосования 211 федераций-членов руководящего органа до конца 2024 года. Дата и место проведения голосования не объявлены.

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