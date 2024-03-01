«Монако» — «ПСЖ»: Головин — в стартовом составе на матч 24-го тура Лиги 1

Сегодня, 1 марта, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке из Амьена. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Фофана, Минамино, Аклиуше, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мукиэле, Эрнандес, Бералдо, Угарте, Витинья, Солер, Ассенсио, Мбаппе, Рамуш.

После 23 туров французского чемпионата «Монако» набрал 41 очко и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиги 1 «ПСЖ» заработал 54 очка и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура чемпионата Франции. В той встрече парижский клуб разгромил монегасков со счётом 5:2. В составе «ПСЖ» голами отметились Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Витинья и Рандаль Коло Муани. В составе «Монако» голы забили Такуми Минамино и Фоларин Балогун.