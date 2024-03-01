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«Начинаю потихоньку верить, что 2024 — год кармы». Радимов — о поле «Лукойл Арены»

«Начинаю потихоньку верить, что 2024 — год кармы». Радимов — о поле «Лукойл Арены»
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о проблемах с газоном на домашнем стадионе «Спартака».

«Осенью «Спартак» и красно-белые болельщики жаловались на газон в Воронеже. А теперь спартаковцы не смогли подготовить свой стадион и газон к игре с… «Факелом».

Знаете, когда мне сказали, что 2024 — год кармы, я не особо верил. Сейчас начинаю потихоньку верить», — написал Радимов в телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей на стадионе. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом», который запланирован на 10 марта, на своей арене.

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