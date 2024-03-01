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«Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба!» Бубнов — о Промесе

«Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба!» Бубнов — о Промесе
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение о возможном развитии событий в ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.

«Спартак» сейчас выпустил заявление, что к нему будут применены дисциплинарные меры. Надо разрывать контракт, пускай разбираются судебные органы.

Эта эпопея должна закончиться. По идее, надо как с Алвешем. Говорили: «легенда, лучший легионер клуба». Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба! Пятно на «Спартаке». Если посадят, то «Спартаку» даже проще будет, ситуация сама по себе разрулится», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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