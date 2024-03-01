Юрген Клопп рассказал о состоянии Мохамеда Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос об участии нападающего Мохамеда Салаха в предстоящем матче 27-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест».

«Салах не будет готов сыграть завтра, но он на пути к возвращению. Может быть, на следующей неделе он сможет сыграть. Честно говоря, я не думаю, что он слишком далек от возвращения на поле, но завтра он будет недоступен», — цитирует слова Юргена Клоппа журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Салаха 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Напомним, что «Ливерпуль» после 26 туров английской Премьер-лиги возглавляет турнирную таблицу.