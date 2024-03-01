В футбол может быть введено правило, ограничивающее общение игроков с судьёй — Marca

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся ведением и регулированием правил игры в футбол, завтра, 2 марта, примет решение о том, какие изменения будут внесены в регламент этого вида спорта со следующего сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, одним из правил, которое может быть введено, является то, что со следующего сезона с арбитром на футбольном поле смогут разговаривать исключительно капитаны играющих команд. В случае, если подобную попытку предпримут остальные футболисты, им будет показана жёлтая карточка.

Также может быть введено правило, согласно которого с 30 июня 2024 года футбольные арбитры будут обязаны надевать на себя специальную камеру во время матчей, фиксирующую происходящие на поле события.