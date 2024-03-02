«Мы понимаем, против кого играем». Тренер «Рубина» Рахимов — о «Краснодаре»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 2 марта. Начало игры — в 16:30 мск.

«Добавляет ли мотивации то, что «Краснодар» находится на первом месте? Мотивация должна присутствовать не только против команд, которые идут на первом месте, она должна быть каждую игру. В этом плане не вижу проблем. Играем с лидером, с хорошими игроками. Мы понимаем, против кого играем. Постараемся проявить свои лучшие качества», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке (38).