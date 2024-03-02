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Анчелотти — о матче с «Валенсией»: мы не забыли о расистских действиях в адрес Винисиуса

Анчелотти — о матче с «Валенсией»: мы не забыли о расистских действиях в адрес Винисиуса
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который состоится завтра, 2 марта, вспомнил, как болельщики «летучих мышей» оскорбляли вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора во время встречи 35-го тура Ла Лиги минувшего сезона (1:0).

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра мы собираемся играть в футбол. Я не думал о том, чтобы не выпускать Винисиуса из-за того, что произошло в прошлом году. Мы не забываем события минувшего года, потому что обязаны осуждать расистские действия. «Валенсия» хорошо справилась с выявлением расистов, а расизм — это преступление», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после этого матча Национальная полиция Испании арестовала трёх человек, которые были уличены в расистских скандированиях в адрес Винисиуса.

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