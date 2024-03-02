Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение в матче с «Ростовом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:2).

«До пропущенного мяча с углового мы не имели преимущества, но и у своих ворот не допускали серьёзных моментов. После гола «Ростов» уже играл по счёту. Мы хотели бы доминировать, и во втором тайме мы изменили игру, стали играть активнее, более инициативнее. Это то, чего нам не хватало в течение всего первого тайма.

В концовке игра стала чуть-чуть раскрываться: могли забить мы, но и соперник воспользовался своим шансом. Такие, немного необязательные, достаточно лёгкие голы мы пропустили», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.