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«Бавария» потеряла очки в выездном матче с «Фрайбургом»

«Бавария» потеряла очки в выездном матче с «Фрайбургом»
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Итоговый результат — 2:2.

Германия - Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Гюнтер – 12'     1:1 Тель – 35'     1:2 Мусиала – 75'     2:2 Хёлер – 87'    

На 12-й минуте отличился защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер. Ему ассистировал Николас Хефлер. На 35-й минуте нападающий «Баварии» Матис Тель сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. На 87-й минуте забитым мячом отметился нападающий хозяев Лукас Хёлер.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 24 матчей. «Фрайбург» находится на девятой строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61).

Турнирная таблица Бундеслиги
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