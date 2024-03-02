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«Бавария» потеряла очки в выездном матче с «Фрайбургом»

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Итоговый результат — 2:2.

На 12-й минуте отличился защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер. Ему ассистировал Николас Хефлер. На 35-й минуте нападающий «Баварии» Матис Тель сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. На 87-й минуте забитым мячом отметился нападающий хозяев Лукас Хёлер.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 24 матчей. «Фрайбург» находится на девятой строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61).