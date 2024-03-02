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Анчелотти прокомментировал слухи об интересе «Реала» к игроку «Баварии» Дэвису

Анчелотти прокомментировал слухи об интересе «Реала» к игроку «Баварии» Дэвису
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, действительно ли «сливочные» намереваются приобрести левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса грядущим летом.

«На текущий момент в распоряжении «Реала» есть два крайне надёжных левых защитника. У нас всё очень хорошо на этой позиции», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, на текущий момент в составе «королевского» клуба есть два номинальных левых защитника — Ферлан Менди и Фран Гарсия.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» установила цену за Дэвиса в размере € 70 млн, что не устраивает мадридский клуб, который готов предложить не более € 40 млн.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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