Новичок «Урарту» Глушаков рассказал о взаимоотношениях с тренером армянской команды Гунько

Центральный полузащитник «Урарту» Денис Глушаков, присоединившийся к команде в конце минувшего февраля, рассказал о взаимоотношениях с главных тренером армянского клуба Дмитрием Гунько.

«Да, мы с тренером знакомы, он работал в «Спартаке». Он в своё время даже исполнял обязанности главного тренера. Давно знаком, хорошие отношения, но прежде всего есть тренер и есть игрок. Знаю его карьеру в «Спартаке», сколько молодых футболистов тренировал. Скорее всего человеческие отношения сыграли роль и с президентом клуба, и с тренером, и то, что игроки здесь есть, и это Премьер-лига, это команда чемпионская, так что это тоже сыграло роль. Но самое главное то, что я хочу ещё поиграть, а здесь много матчей. Никуда не надо ездить или летать, каждые 3-4 дня игра и это самое главное для футболиста, чтобы он играл в футбол», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

Напомним, 27 февраля «Урарту» объявил о подписании Глушакова, который будет выступать под восьмым игровым номером.