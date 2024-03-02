Глушаков ответил на вопрос о лучшем футболисте, против которого играл

Экс-полузащитник московского «Спартака» и полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопрос о лучших игроках, противостоявших ему в течение карьеры, и назвал своего любимого футболиста.

«Лучшего футболиста, против которого я играл, сложно назвать, потому что их было много. Я играл с хорошими по уровню, ведущими футболистами мирового уровня, да и в Россию много футболистов приезжало, которые играли на высоком уровне, и мне так сложно определить. Но если говорить о любимом футболисте, то им всегда был Зинедин Зидан», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

37-летний экс-хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков в осенней части текущего сезона сыграл семь матчей группы «Золото» дивизиона А Второй лиги за «Спартак» из Костромы и отметился результативной передачей. Зимние сборы футболист проходил вместе с «Ростовом» по согласованию с главным тренером дончан Валерием Карпиным. 27 февраля Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту», за который в этот же день сыграл в национальном чемпионате против «Пюника» (1:1), выйдя на замену в перерыве матча.