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Де Дзерби отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Ливерпуля»

Де Дзерби отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Ливерпуля»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Ливерпуля».

«Думаю только о «Брайтоне». Ничего не решил и у меня здесь контракт. Хочу закончить сезон как можно лучше с нашими молодыми игроками. Сосредоточен на «Брайтоне», — приводит слова Де Дзерби журналист Райан Эдсетт в соцсетях.

Де Дзерби работает с «Брайтоном» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки.

После 26 туров английской Премьер-лиги текущего сезона «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Де Дзерби сыграют с лондонским «Фулхэмом».

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