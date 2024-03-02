Квинси Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал в социальных сетях на публикацию о его задержании в ОАЭ за местное правонарушение.

Нидерландский футболист оставил комментарий под постом в одной из социальных сетей, где написано, что его арестовали в Дубае. Промес отреагировал на эту новость эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает «ложь».

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии.

Сегодня в рамках РПЛ «Зенит» примет на своём поле «Спартак». Промес не будет участвовать в матче.