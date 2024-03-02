Журналист The Athletic рассказал о будущем Зинченко в «Арсенале»

Инсайдер Давид Орнштейн из The Athletic высказался о планах лондонского «Арсенала» относительно крайнего защитника Александра Зинченко.

«Интересно увидеть, попытается ли «Арсенал» переподписать контракт с Зинченко, у которого остаётся два года действующего соглашения. Клуб ожидает, что Зинченко и Томиясу избавятся от постоянных травм.

Если нет – в клуб может прийти новый левый защитник. Жду очень насыщенного лета на «Эмирейтс», – сообщил журналист.

В текущем сезоне левый защитник Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

В последний раз Зинченко проводил матч за «Арсенал» 4 февраля. Тогда соперником лондонцев был «Ливерпуль» (3:1).