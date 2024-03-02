ЦСКА — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тогда ЦСКА одержал домашнюю победу со счётом 3:1. В 6-м туре РПЛ-2023/2024 армейцы и оренбуржцы сыграли вничью — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 играх. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.