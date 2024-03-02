«Свобода слова священна для нас». Анчелотти — о клубном ТВ «Реала», критикующем судей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он относится к деятельности клубного телевидения «сливочных», которое на регулярной основе выкладывает видео с критикой действующих испанских судей.

«В раздевалке мы об этом не говорим. Свобода слова священна для вас и для меня», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, ранее «Севилья» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывало давление на судей в преддверии очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры (1:1).

Также появлялась информация, что игроки «сливочных» недовольны деятельностью клубного телевидения.