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Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 21-го тура

Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 21-го тура
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Сегодня, 2 марта, матчем между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо» стартует 21-й тур Мелбет Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

2 марта, суббота

  • 11:30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Торпедо» (Москва).
  • 13:30 мск. «Сокол» (Саратов) — «Динамо» (Махачкала).
  • 15:00 мск. «Кубань» (Краснодар) — «Шинник» (Ярославль).
  • 15:00 мск. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

3 марта, воскресенье

  • 16:00 мск. «Акрон» (Тольятти) — «Родина» (Москва).
  • 16:00 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «СКА-Хабаровск».
  • 16:30 мск. «Арсенал» (Тула) — «Черноморец» (Новороссийск).
  • 17:30 мск. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Алания» (Владикавказ).

4 марта, понедельник

  • 17:00 мск. «Химки» (Московская область) — «Тюмень».
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