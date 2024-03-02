«Динамо» обратилось к Фирмино в связи с продлением контракта с Бувачем

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала слова бывшего нападающего английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который заявил, что не знает, почему ушёл Желько Бувач, который работал ассистентом главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Также Фирмино отметил, что ничего не слышал о Буваче с 2018 года.

«Роберто, на будущее: в таких случаях нужно обращаться в профильные шоу, чтобы они помогли с поиском. Ну а Желько передаёт тебе большой привет из лучшего города мира», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба бело-голубых прикрепила совместную фотографию Бувача и Фирмино времён «Ливерпуля», на которой босниец даёт указания бразильцу перед его выходом на поле. Это изображение оформлено в стиле обложки выпуска телепередачи «Жди меня».

Напомним, вчера, 1 марта, «Динамо» объявило о продлении контракта с Бувачем, который является заместителем генерального директора по спорту. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.