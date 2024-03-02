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«Спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит». Срджан Бабич — о своём переходе в «Спартак»

«Спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит». Срджан Бабич — о своём переходе в «Спартак»
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Сербский центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, известно ли ему о том, что он являлся вторым выбором красно-белых для усиления линии обороны после соотечественника Страхини Эраковича, перешедшего минувшим летом в «Зенит».

«Ты можешь быть первым или пятым в списках, а по итогу оказаться лучшим в лиге. Я в курсе, что Эраковича «Спартак» тоже звал. Спасибо ему, что выбрал «Зенит» и я оказался здесь (смеётся). Мы часто это обсуждали в сборной, он счастлив в «Зените». Желаю ему всего хорошего!» — приводит слова Бабича Sport.24.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» минувшим летом. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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