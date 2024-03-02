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«Зенит» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 2 марта, в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в августе 2023 года. Тогда «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Тот матч прошёл в рамках 5-го тура РПЛ сезона-2023/2024.

В данный момент петербуржцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых играх. «Спартак» располагается на пятой позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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