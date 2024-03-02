Комментатор Геннадий Орлов назвал лучший и худший чемпионаты мира по футболу за 50 лет

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, поделился мнением о том, какой из чемпионатов мира по футболу является лучшим и худшим.

«17 раз я попадал на олимпийский праздник жизни. Люди из разных стран, со всего мира, и при этом только взаимопомощь, поддержка и добрейшие отношения. То же самое — чемпионаты мира и Европы по футболу. Только 2010 год — исключение.

Не надо в таких странах проводить чемпионаты мира. Блаттер и новый глава ФИФА прикрываются лозунгами, что они развивают футбол по всей планете. Наверное! Но для Кубка мира требуются соответствующие климатические условия, стадионы. В ЮАР я ездил комментировать в Порт-Элизабет. Так там на карте в гиде напротив трёх районов было написано: «Криминал, ходить нельзя». Ну что это такое, зачем? У меня там ноутбук стащили — прямо из магазинной тележки. Какие-то мальчишки пробежали — и унесли, с концами. Потом у них же сейчас стадионы пустуют, которые построили.

У меня часто спрашивают: какой самый интересный чемпионат? А я отвечаю: самым ярким, на мой взгляд, был испанский в 1982-м. Итальянцы тогда вышли из группы с тремя ничьими. А их журналисты в знак протеста против скучного футбола Беарзота уехали с чемпионата мира!

Какового же было их удивление, когда Италия стала чемпионом мира! А Беарзот, может быть, это и планировал, чёрт его знает. Он тоже гений. Игроки у него вдруг начали раскрываться. Очень важно правильно разложить силы на дистанцию. В 1978 году в Аргентине после двух первых матчей Италии все ахнули: это будущие чемпионы мира. А затем — раз и сдохли. Беарзот учёл эти уроки и подвёл команду к решающим матчам на пике. Паоло Росси лучшим бомбардиром стал. Они обыграли по ходу аргентинцев, уже с Марадоной (его выгнали в этом матче), и Бразилию с Фалькао и этим, Доктором Сократесом. У Бразилии хорошая команда была, но итальянцы всех прошли и немцев обыграли в финале. Это пример по поводу оценок журналистов. Не надо рубить сплеча — жди, терпи. Кстати, хорошей в 1982-м была и советская команда», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.