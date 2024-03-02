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Геннадий Орлов: после аварии я перенёс клиническую смерть

Геннадий Орлов: после аварии я перенёс клиническую смерть
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Известный комментатор и журналист, бывший футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал о том, как в 1978 году он попал в ДТП.

«Жена (актриса Наталья Орлова. — Прим. «Чемпионата») в тот день прилетела с гастролей во Владивостоке. Два месяца отсутствовала. За это время «Динамо» дало мне квартиру на проспекте Славы. И я предложил ей из аэропорта заехать за паспортами — сдавал документы на выписку. Дали нам «газик» из документального кино. Витя Кащенко — водитель. Наташа сидит впереди, я — сзади. Она мне что-то рассказывает, я — ей. А Витя заслушался. Полседьмого вечера, солнце садится. И на углу Космонавтов и Бассейной улицы, как раз у строящегося СКК, в нас влетает грузовик. За рулём был парень лет 26. Уже пьяный — ехал за добавкой. Позже узнали, что его ослепило солнце. Он так засадил нам в бок, что наша машина трижды перевернулась.

Я оказался под машиной. Наташа вылетела вперёд. Лежу, а на животе дуга, которая держит брезент. Соображаю: вздохну — всё может разорваться внутри. Я очнулся, но находился в шоковом состоянии. С троллейбусной остановки прибежала толпа мужиков, перевернули эту машину. Я отделался переломом ключицы. А дня через три-четыре на меня нахлынуло осознание того, что могло произойти. И мне всё стало абсолютно безразлично. Как жить дальше? Зачем? Я тогда перенёс клиническую смерть», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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