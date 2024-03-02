Бабич: если «Спартак» будет побеждать с Джикией на поле, без проблем останусь на скамейке

Сербский центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, как он относится к тому, что вытеснил из стартового состава многолетнего капитана красно-белых Георгия Джикию.

«Я много раз говорил в первой половине сезона: если Джикия будет играть и при этом команде будет хорошо и будут победы, для меня не будет проблемой оставаться на скамейке. Все мы в «Спартаке» для того, чтобы помогать команде выигрывать. У нас одна общая цель.

Отношения с Джикией вне поля? Хорошие, как и с остальными партнёрами. Никаких конфликтов. Не понимаю, почему все так озабочены этим вопросом», — приводит слова Бабича Sport24.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» минувшим летом. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Джикия играет в «Спартаке» с 2017 года. За этот период он провёл 212 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В нынешнем сезоне 30-летний защитник сыграл в девяти матчах во всех соревнованиях, в которых в общей сложности провёл на поле 706 минут и не отметился результативными действиями.