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ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

ЦСКА — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 2 марта, в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА встретится с «Оренбургом». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного судьи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Время начала матча — 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тогда ЦСКА одержал домашнюю победу со счётом 3:1. В 6-м туре РПЛ-2023/2024 армейцы и оренбуржцы сыграли вничью — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 играх. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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