С каким результатом завершится матч между «Зенитом» и «Спартаком»?

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Как вы думаете, каким итогом завершится центральная игра тура?

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В данный момент санкт-петербургская команда находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых играх. «Спартак» располагается на пятой позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.