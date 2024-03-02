Денис Глушаков: государственные деньги нужны в футболе — у России их много, нужно тратить

Бывший центральный полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», ответил на вопрос, нужны ли государственные деньги в российском футболе.

«Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег — нужно же их тратить.

В основном эти деньги идут на зарплаты футболистам? Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент. Насколько я знаю, это 10% с зарплаты и 50% с подъёмных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, 37-летний Глушаков присоединился к «Урарту» 27 февраля текущего года.

Помимо «Спартака», за свою карьеру футболист поиграл за такие футбольные клубы, как московский «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и другие. Больше всего игр Глушаков провёл в составе «Спартака», за который выступал с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.