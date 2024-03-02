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Геннадий Орлов рассказал, как его обманули в «Зените» в молодости

Геннадий Орлов рассказал, как его обманули в «Зените» в молодости
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Известный комментатор и журналист, бывший футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, поделился историей о том, как его обманули в «Зените» в молодости.

«В «Зенит» меня пригласил Валентин Васильевич Фёдоров, начальник команды и главный тренер в одном лице. Мы были знакомы по совместным сборам в доме творчества в Хосте. Они видели наши матчи, мы — их. Летом приехал в «Зенит». Но играть мне не разрешали. Тогда же не было контрактов и можно было уходить по КЗоТ, подав заявление. Это очень смешно, но у меня в трудовой книжке было записано: «Игрок команды мастеров «Авангард». А профессии-то такой не было! Года через три-четыре додумались писать: «Инструктор по спорту». К сожалению, той же осенью Фёдорова вместе с помощником Афанасьевым убрали. Команду принял Аркадий Иванович Алов, с которым у меня контакта совсем не сложилось. Он нам устроил сборы в Самарканде, где вообще не было тренировочных полей. Из больших команд там только «Динамо» занималось на стадионе. А мы бегали на каких-то бетонных полях. А я же был скоростник. К рывкам нужно тщательно готовить мышцы. А как их подготовишь на бетоне? И я во 2-м туре, играя в Азове за дубль «Зенита» против ростовчан, получил надрыв в трёх местах. И совсем загрустил.

Тренеры поменялись, игра не идёт, с квартирой обманули — везде тупик. В общем, решил вернуться в Харьков. Команда уже называлась «Металлист», у руля — Виктор Каневский и Толя Сучков. Там меня вылечили, я у них поиграл, забил пять или шесть мячей, а в ноябре снова приехал в Ленинград», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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